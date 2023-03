Lloyd Austin è atterrato a Baghdad

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin si è recato, senza preavviso, in Iraq per una visita, atterrando all’aeroporto di Baghdad martedì mattina. Ex comandante generale delle forze americane in Iraq dopo l’invasione, è il membro di grado più alto dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Biden a visitare il paese.

