La festa commemora la salvezza degli ebrei dal genocidio nell'antica Persia

Fedeli di religione ebraica si sono riuniti a Hebron, in Cisgiordania, per celebrare la festa ebraica di Purim. La commemorazione nella città, a maggioranza palestinese, si è svolta sotto l’occhio vigile delle forze di sicurezza israeliane. La festività ebraica di Purim commemora la salvezza degli ebrei dal genocidio nell’antica Persia, come raccontato nel Libro di Ester, testo contenuto nella Bibbia ebraica e cristiana. Vestite con costumi colorati, decine di persone hanno marciato in città a pochi metri dai palestinesi. Hebron, si trova circa 30 chilometri a sud di Gerusalemme, è spesso teatro di scontri tra palestinesi e coloni ebrei.

