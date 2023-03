Il ministro della difesa russo ha sottolineato che a febbraio le perdite ucraine hanno superato le 11mila unità

“La presa da parte delle truppe russe della città di Bakhmut consentirà ai soldati della Federazione russa di continuare la loro offensiva in profondità nelle difese ucraine“. Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu durante una videoconferenza con la leadership delle forze armate russe in cui ha sottolineato che a febbraio le perdite delle forze armate ucraine “sono aumentate del 40%, superando le 11.000 unità”.”L’Occidente, come parte della strategia statunitense per spezzare la Russia con la forza delle armi, sta aumentando le forniture di armi a Kiev, ma questo non porta al successo delle forze armate (ucraine) sul campo di battaglia”, ha concluso Shoigu.

