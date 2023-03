In migliaia hanno reso omaggio alla figura dell'ex presidente sfilando per le strade della capitale Caracas

Il governo venezuelano e i suoi sostenitori hanno reso omaggio al defunto presidente Hugo Chávez durante le commemorazioni per il decimo anniversario della sua morte. Migliaia di sostenitori del partito al governo si sono riuniti in diversi punti di Caracas e hanno marciato verso il Cuartel de la Montaña, cantando e portando manifesti e bandiere. Dopo la marcia tutti in fila per visitare la tomba di Chavez. L’ex presidente è morto il 5 marzo 2013, dopo una lunga battaglia contro il cancro e ha scelto l’attuale presidente, Maduro, ex autista di autobus e leader sindacale come suo successore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata