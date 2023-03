Il presidente degli Stati Uniti ha partecipato alle commemorazioni per il 58esimo anniversario del 'Bloody Sunday'

Joe Biden è in Alabama per rendere omaggio agli eroi della “domenica di sangue” a Selma. Il presidente degli Stati Uniti ha attraversato il ponte di Selma per il 58esimo anniversario del ‘Bloody Sunday’, la marcia per i diritti civili degli afroamericani repressa nel sangue dalla polizia. L’inquilino della Casa Bianca si è unito a migliaia di persone per l’annuale commemorazione di un momento fondamentale per il movimento per i diritti civili che ha portato all’approvazione di una legge storica sui diritti di voto quasi 60 anni fa. Nel suo discorso, Biden ha sostenuto la necessità di un controllo più severo delle armi e di un ampliamento del diritto di voto. La visita di Biden a Selma è anche un’opportunità per parlare direttamente all’attuale generazione di attivisti. Molti si sentono scoraggiati perché Biden non è stato in grado di mantenere la promessa fatta in campagna elettorale di rafforzare il diritto di voto e sono ansiosi di vedere la sua amministrazione mantenere la questione sotto i riflettori.

