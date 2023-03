Il cancelliere tedesco in conferenza stampa accanto alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha di nuovo respinto la possibilità che la Cina fornisca alla Russia armi da impiegare nella guerra contro l’Ucraina. “Siamo tutti d’accordo sul fatto che non dovrebbero esserci consegne di armamenti”, ha dichiarato Scholz durante la conferenza stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha incontrato al castello di Meseberg. A sua volta, von der Leyen ha evidenziato come, al momento, non vi siano prove di invii di armi alla Russia da parte della Cina. Per tale motivo, su possibili sanzioni europee contro Pechino nel caso fornisca aiuti militari a Mosca, l’esponente dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) non si e’ pronunciata.

