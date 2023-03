Migliaia di persone hanno dovuto abbandonare l'est del Paese dove impazza la guerra. In tanti sono sesci in strada a Goma: vogliono migliori condizioni nei campi profughi

Centinaia di congolesi sfollati, a causa del conflitto nell’est del Paese, hanno protestato per le strade della Capitale, Goma. I manifestanti chiedono aiuti e migliori condizioni nei campi in cui hanno trovato rifugio e dove dormono in tende fatte di plastica e legno. Migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le proprie case nella zona orientale del Congo dove proseguono gli scontri tra l’esercito e il gruppo di ribelli che ha preso controllo di alcuni territori. Il governo di Goma ha accusato il Ruanda di sostenere l’M23 ma Kigali ha ripetutamente negato, rispedendo le accuse al mittente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata