Flash mob verso l'8 marzo

Sabato a Santiago del Cile decine di donne hanno deposto le loro scarpe per terra fuori dal municipio, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere e per ricordare le donne vittime di violenza e di femminicidi. L’azione arriva a pochi giorni dalla Giornata internazionale della donna, l’8 marzo. Durante l’evento “100 scarpe”, donne di varie professioni si sono messe accanto a scarpe vuote che rappresentavano le vittime dei femminicidi. Nel 2022, il Paese ha registrato almeno 43 femminicidi.

