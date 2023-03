Sembra non ci siano vittime ma la dimensione del rogo è impressionante

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato domenica un campo di rifugiati rohingya nel sud del Bangladesh, lasciando migliaia di persone senza casa. L’incendio è scoppiato nel campo di Balukhali a Ukhiya, nel distretto di Cox’s Bazar: sembra non ci siano vittime. L’Unhcr in Bangladesh, in un tweet, ha dichiarato che i volontari dei rifugiati rohingya stanno rispondendo all’incendio nel campo n. 11 e che l’agenzia e i suoi partner stanno fornendo supporto.

