Più di 100 persone in fuga dal Myanmar recuperate dopo oltre un mese in mare

(LaPresse) Oltre cento musulmani Rohingya che si trovavano a bordo di una barca da più di un mese sono stati trovati lungo la costa della provincia indonesiana di Aceh. I rifugiati sono l’ultimo gruppo che si ritiene stia compiendo pericolosi viaggi in mare dal Myanmar. I pescatori locali hanno visto i 110 Rohingya la mattina presto su una spiaggia davanti al villaggio di Meunasah Baro. Il gruppo, secondo il capo della polizia, comprendeva 65 uomini, 27 donne e 18 bambini. Erano in condizioni precarie, deboli e affamati, e sono stati trasferiti in un edificio comunitario del villaggio per controlli sanitari in attesa che le autorità decidano dove ospitarli.

