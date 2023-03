Il presidente ucraino in conferenza stampa a Leopoli: "Uniremo il mondo per ripristinare la giustizia"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha chiesto venerdì la rapida istituzione di un Tribunale speciale in risposta all’aggressione russa contro l’Ucraina. Intervenendo alla conferenza United for Justice a Leopoli, Zelenskyy ha dichiarato che un ufficio della Corte penale internazionale (CPI) sarà aperto in Ucraina, definendolo un “grande evento per la giustizia”. Ha ribadito l’intenzione dell’Ucraina di “punire lo Stato terrorista” per i crimini commessi, tra cui i “numerosi abusi e stupri di adulti e bambini”. “Rafforzeremo ulteriormente le nostre relazioni con la Corte penale internazionale, che contribuirà a consegnare alla giustizia i cittadini dello Stato terrorista colpevoli di crimini sotto la giurisdizione della Corte”, ha dichiarato. “Ora abbiamo dati su migliaia di vittime civili dell’attacco russo. Migliaia. Ma è ovvio che l’occupante ha tolto la vita a un numero molto maggiore di persone. Tutti noi lo capiamo. Tutti cerchiamo di punire lo Stato terrorista. È un dovere morale e legale del mondo nei confronti delle vittime del terrore russo. Ed è dovere di sicurezza del mondo civile e democratico nei confronti di qualsiasi nazione che possa essere minacciata dalla stessa aggressione della Russia” le parole del leader di Kiev in conferenza stampa.

