La presidente della Commissione ha celebrato la firma la creazione all'Aia di un centro per crimine aggressione

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha celebrato la firma dell’accordo per il lancio del Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione, che avrà sede a L’Aia e raccoglierà le prove di questi crimini per i futuri processi. “La Russia deve pagare per i suoi crimini. Siamo orgogliosi dell’accordo per l’istituzione del Centro. Un passo fondamentale per perseguire il reato di aggressione“, ha detto la presidente in un video pubblicato su Twitter. “Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per consegnare i colpevoli alla giustizia“, ha rimarcato.

