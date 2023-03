La presidente del Parlamento Europeo: "Il futuro dell'Ucraina è come membro dell'Ue"

La presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola, nuovamente in visita a Kiev dove ha incontrato il presidente della Verchovna Rada, Ruslan Stefanchuk. “Il futuro dell’Ucraina è come membro dell’Unione Europea. Cammineremo fino in fondo con voi”, ha scritto sul suo profilo Twitter Metsola.

