La presidente del Parlamento europeo ha visitato la città di Leopoli

“Quando diciamo che l’Ucraina è l’Europa e l’Europa è l’Ucraina, significa che i negoziati di adesione dovrebbero iniziare il prima possibile. E questo significa, spero, già quest’anno”. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, oggi in visita in Ucraina, come riporta la testata ucraina Ukrinform. Le dichiarazioni sono state fatte parlando brevemente con i giornalisti a Leopoli. Metsola si è detta impressionata dai “progressi compiuti dall’Ucraina in relazione alle raccomandazioni della Commissione europea”. A suo avviso, anche l’Ue dovrebbe adeguarsi alla velocità di questi progressi.

