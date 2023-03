Rafael Mariano Grossi ha incontrato alcuni funzionari e parlato di "un'atmosfera di cooperazione e onestà"

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Mariano Grossi, ha incontrato oggi alcuni funzionari iraniani, pochi giorni dopo la rivelazione che il Paese ha arricchito particelle di uranio fino a raggiungere un livello prossimo a quello necessario per la preparazione della bomba atomica. Grossi ha rifiutato di commentare i colloqui avuti con il responsabile del programma nucleare iraniano durante una conferenza stampa, affermando che il lavoro della delegazione è ancora in corso. “C’è un’atmosfera di lavoro, di onestà e di cooperazione“, ha detto. Si prevede che Grossi parlerà di nuovo con i giornalisti al suo ritorno a Vienna nella giornata di oggi. All’inizio della settimana, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, con sede a Vienna, ha riferito che nel sito nucleare iraniano di Fordo, situato nel sottosuolo, sono state rinvenute particelle di uranio arricchito fino all’83,7%, appena al di sotto del 90% necessario per produrre una bomba atomica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata