Utilizzato un nuovo metodo per velocizzare il processo

Le autorità ecuadoriane hanno distrutto un carico di droga proveniente da un sequestro record effettuato domenica scorsa: quasi nove tonnellate di cocaina rinvenute in un container di banane diretto in Belgio, per un valore di 330 milioni di dollari. Per la distruzione dello stupefacente hanno utilizzato un metodo, noto come incapsulamento, o raccomandato dal programma locale dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Consente di accelerare il processo che altrimenti richiederebbe loro più tempo, risparmiando anche spazio. Le autorità collaborano con una società assunta appositamente per il processo: i narcotici sono mescolati con cemento, medicinali scaduti, oggetti di contrabbando distrutti o vetro. Vengono creati dei mattoni che una volta pronti, vengono depositati in celle di sicurezza che verranno sigillate con cemento. L’inversione del processo per ottenere lo stupefacente ha un costo maggiore rispetto all’ottenimento di nuove droghe, rendendolo quindi non funzionale per i gruppi criminali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata