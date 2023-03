Continuano gli addestramenti nonostante le minacce di Pyongyang di un'azione "senza precedenti"

La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno tenuto un’esercitazione aerea combinata sul Mar Giallo e sulla regione centrale della penisola coreana. Alle esercitazioni hanno partecipato caccia F-15K e KF-16 dell’aeronautica sudcoreana e bombardieri B-1B dell’aeronautica americana. Il ministero della Difesa sudcoreano ha affermato che gli alleati hanno condotto l’esercitazione come parte dell’attuazione del loro accordo per il dispiegamento di risorse strategiche in modo tempestivo. Le forze armate sudcoreane e statunitensi hanno dichiarato che proseguiranno con le esercitazioni militari congiunte in programma, nonostante le minacce della Corea del Nord di intraprendere un’azione “senza precedenti” contro questo addestramento.

