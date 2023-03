Foto d'archivio

Ucciso l'assalitore, che ha fatto esplodere una granata all'ingresso del palazzo di giustizia. Cinque feriti, non gravi

Una persona è morta e almeno altre cinque sono rimaste ferite dopo che una bomba a mano è esplosa all’ingresso di un tribunale di Podgorica in Montenegro. La portavoce della polizia Carna Rastoder ha riferito che l’uomo che ha fatto esplodere la granata è stato ucciso. “Per ora, abbiamo informazioni che cinque persone sono rimaste ferite”, ha detto ancora Rastoder senza fornire ulteriori dettagli. La polizia in seguito ha detto che i feriti sono stati ricoverati in ospedale e che le loro ferite non sono gravi. L’esplosione di questa mattina è stata preceduta da una serie di falsi allarmi bomba contro edifici governativi e tribunali nella capitale montenegrina, che hanno portato a diverse evacuazioni nelle ultime settimane.

