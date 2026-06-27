Imperia: donna assassinata in casa a Ceriana, fermato il compagno

Una donna di 50 anni è stata assassinata in casa a Ceriana, in provincia di Imperia, in strada Mainardi. Secondo una prima ricostruzione, la donna, sarebbe stata uccisa dal compagno, suo coetaneo. La donna è stata ritrovata senza vita nel tardo pomeriggio di oggi, ma la morte potrebbe risalire alla giornata di ieri. I carabinieri della Strazione di Ceriana, coordinati dal pm di turno, hanno fermato il compagno che, dopo aver ucciso la donna si è consegnato ai carabinieri ed è tuttora in caserma.