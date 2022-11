Una donna e i suoi due figli annegano dentro l'auto

I fiumi in piena in Montenegro e in alcune parti della Serbia hanno causato almeno quattro vittime, con una donna e i suoi due figli che sono annegati in Montenegro quando l’auto che stava guidando su un ponte è precipitata in acqua. In un altro incidente, un bambino di due anni è annegato dopo essere caduto in un fiume nel sud della Serbia. Entrambi gli incidenti sono avvenuti durante il fine settimana. Le autorità della regione serba meridionale di Raska hanno proclamato lo stato di emergenza a causa delle forti inondazioni e l’esercito è stato dispiegato per aiutare la popolazione locale con evacuazioni e consegne di acqua potabile e cibo.

