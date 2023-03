La premier a New Dehli dopo il bilaterale con il primo ministro indiano Modi: "Auspico India possa favorire un percorso di pace"

(LaPresse) Giorgia Meloni ha parlato anche del conflitto in Ucraina nella conferenza stampa che ha seguito il vertice bilaterale con il primo ministro indiano, Modi, a New Delhi. “Il primo ministro Modi conosce la posizione italiana di pieno sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina – ha detto la premier – Credo che condividiamo entrambi l’auspicio che l’India, in qualità di presidente del G20 possa svolgere un ruolo centrale nella facilitazione di un percorso negoziale verso la cessazione delle ostilità, una pace giusta”.

