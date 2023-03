Il presidente accusa sabotatori ucraini dell'azione in territorio russo

“Quello che è accaduto nella regione russa di Bryansk, vicino al confine con l’Ucraina, è un attacco terroristico e gli assalitori hanno aperto il fuoco su un’auto di civili vedendo che all’interno c’erano bambini”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin. Secondo l’agenzia di stampa governativa Tass un gruppo ucraino di sabotaggio e ricognizione ha preso in ostaggio almeno 4 persone, residenti di un villaggio nella regione di Bryansk, in Russia. Il governatore della regione, Alexander Bogomaz, ha riferito che il commando in precedenza aveva sparato contro un’auto e un uomo sarebbe morto mentre un altro ferito è stato ricoverato in ospedale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata