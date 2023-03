Bilaterale tra i ministri degli Esteri di Cina e Russia in India

Incontro a margine del G20 dei ministri degli Esteri a Nuova Delhi, in India, tra il capo della diplomazia cinese Qin Gang e il suo omologo russo Sergei Lavrov. “Abbiamo piani di vasta portata per lo sviluppo della cooperazione bilaterale e, naturalmente, una ricca agenda di politica estera, dato il ruolo di Russia e Cina come fattore stabilizzante nel sistema delle relazioni internazionali”, ha detto Lavrov.

