Lo sfratto voluto da Re Carlo, per darla ad Andrea

Ai Duchi del Sussex Harry e Meghan è stato chiesto da Re Carlo di lasciare la loro casa in Gran Bretagna. Il Frogmore Cottage, nel parco del Castello di Windsor a ovest di Londra, era stato pensato come residenza principale della coppia prima che rinunciasse agli incarichi reali e si trasferisse nel sud della California. Il processo di sfratto, secondo i media inglesi, è iniziato l’11 gennaio, il giorno dopo la pubblicazione dell’autobiografia di Harry, ‘Spare’. La casa era stata donata nel 2019 dalla Regina Elisabetta alla coppia che, prima di trasferirsi, aveva fatto una costosa ristrutturazione della casa per 2,4 mln di sterline. Secondo alcune indiscrezioni, la residenza sarebbe stata tolta alla coppia per essere data al principe Andrea.

