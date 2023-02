Dichiarazione dello stato di emergenza in un villaggio vicino al confine di stato con la Pennsylvania

Il deragliamento di un treno e il conseguente incendio hanno provocato un ordine di evacuazione e la dichiarazione dello stato di emergenza in un villaggio dell’Ohio vicino al confine di stato con la Pennsylvania. L’intera area è stata coperta da una coltre di fumo, illuminata di arancione dalle fiamme sottostanti. Circa 50 vagoni sono deragliati a East Palestine mentre un treno trasportava diverse merci da Madison, Illinois, a Conway, Pennsylvania. Non sono state fornite informazioni immediate sulle cause del deragliamento. Non sono stati segnalati feriti

