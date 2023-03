Il primo ministro sul luogo dell'incidente: "Il nostro pensiero va ai parenti delle vittime"

Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, si è recato sul luogo dell’incidente mortale dove ieri sera due treni si sono scontrati. Un convoglio che trasportava merci e un’altro con a bordo centinaia di passeggeri hanno avuto una collisione vicino alla città di Tempes, nella zona di Evangelimos. Il bilancio delle vittime al momento è salito a 40 mentre i feriti sono 130, di cui 66 ricoverati in ospedale. “Oggi il nostro pensiero va innanzitutto ai parenti delle vittime. Il nostro obbligo è quello di soccorrere i feriti e poi di identificare i corpi. Al di là di questo, posso garantire una cosa: scopriremo le cause di questa tragedia e faremo tutto il possibile perché non si ripeta mai più”, ha detto Mitsotakis.

