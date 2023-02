Chiuso spazio aereo nel raggio di 200 chilometri

L’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo, in Russia, ha temporaneamente sospeso tutti i voli e chiuso lo spazio aereo per poi riattivarsi pocod opo. Lo stop e la chiusura dello spazio aereo in un raggio di 200 chilometri intorno all’aeroporto stesso è stata dovuto all’individuazione in aria di un oggetto non identificato, come potrebbe essere un drone. Poco dopo la sospensione dell’attività sono state revocate le restrizioni imposte sui voli da e per l’aeoporto. Lo riferisce l’agenzia di stampa Tass citando una fonte vicina ai servizi d’emergenza dell’aeroporto, secondo la quale le restrizioni sarebbero state revocate alle 11.40 ora di Mosca, le 9.40 in Italia. Anche Ria Novosti riporta la notizia citando una fonte, riferendo che lo spazio aereo intorno a San Pietroburgo è stato riaperto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata