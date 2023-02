Iniziativa per rafforzare la cooperazione in materia energetica

Undici Stati membri hanno firmato una dichiarazione congiunta per rafforzare la cooperazione in materia di energia nucleare. L’iniziativa, promossa dalla Francia a margine del Consiglio Energia a Stoccolma, vede come firmatari Bulgaria, Croazia, Finlandia, Paesi Bassi, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. L’Italia e la Svezia sono state invitate ma non hanno firmato il documento. Lo riporta una giornalista di Contexte Énergie in un tweet. «L’energia nucleare è uno dei tanti strumenti per raggiungere i nostri obiettivi climatici», si legge nella dichiarazione. Ieri il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha precisato che non è prevista la presenza di nessun rappresentante italiano a Stoccolma agli incontri che avranno per oggetto la tematica del nucleare.

