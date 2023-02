Lo rivela il rapporto della Ong 'The forgotten ones', diffuso oggi in Italia

Sono circa 449 milioni i minori che nel 2021 hanno vissuto in aree di guerra. Lo afferma il Rapporto ‘The forgotten ones’, diffuso oggi in Italia da Save the Children, l’Ong che da oltre 100 anni lotta per tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La ricerca denuncia il drammatico impatto fisico e psicologico che la guerra ha sui bambini. Secondo il report, Afghanistan, Somalia e Siria sono tra i dieci Paesi peggiori in cui vivere per i minori. L’Afghanistan, insieme ai territori palestinesi occupati nel 2021, ha registrato il più alto numero di bimbi uccisi (633) e mutilati (1.723) a causa dei conflitti. In Somalia, invece, sono stati 793 i bambini uccisi o mutilati. La Siria, infine, registra il secondo tasso più alto di reclutamento di minori con 1.301 casi segnalati: il dato peggiore mai registrato nel Paese.

