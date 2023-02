Registrati forti venti che hanno raggiunto anche gli 80 km/h

Una tempesta di sabbia ha travolto alcune parti del New Mexico, negli Stati Uniti. Forti venti, che hanno raggiunto anche gli 80 km/h, si sono mossi da California e Arizona fino a raggiungere Albuquerque e Santa Fe. In quest’ultima città e nelle zone montuose del New Mexico, il servizio meteorologico ha previsto anche la caduta di neve.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata