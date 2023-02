Arrestato lo studente, che avrebbe anche minacciato di morte la docente

Uno studente di scuola superiore, a Palm Coast, in Florida, Stati Uniti, è stato arrestato per aver picchiato brutalmente una professoressa che gli aveva tolto il dispositivo Nintendo Switch durante una lezione in classe. Lo studente della Matanzas High School, dopo l’arresto, avrebbe anche minacciato di morte l’insegnante. Quest’ultima è stata ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita.

