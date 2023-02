Il bilancio è di 1 morto e 4 feriti. La tragedia è avvenuta dopo l'uccisione di due fratelli ebrei a Nablus

Non accennano ad arrestarsi le violenze in Cisgiordania dove i palestinesi sono stati accusati di aver ucciso due fratelli israeliani a Nablus. Subito dopo un gruppo di coloni israeliani ha dato fuoco a case e auto appartenenti ad arabi a nord di West Bank: il bilancio è di un morto e di quattro feriti. La tragedia si è verificata poco dopo le rassicurazioni arrivate da Israele e dai palestinesi che avevano espresso la volontà di arrivare a un accordo per calmare l’ondata di violenze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata