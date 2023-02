In un video i soldati di Kiev sparano contro i militari russi nascosti in in edificio

(LaPresse) Continua la dura battaglia a Bakhmut, nel Donetsk, linea del fronte orientale della guerra in Ucraina. In un video militari di Kiev stanano soldati russi nascosti in un edificio e aprono il fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata