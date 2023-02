Il presidente americano correrà per un secondo mandato

Il presidente Usa Joe Biden annuncia che vuole ricandidarsi per un secondo mandato per il 2024, pur ammettendo come sia “legittimo” che gli americani si interroghino sulla sua età. “La mia intenzione – osserva Biden in un’intervista alla Abc news – è stata fin dall’inizio di correre per un secondo mandato. Ma ci sono troppe cose che dobbiamo realizzare a breve termine prima che io inizi una campagna”. Riguardo alla sua età – Biden che ha 80 anni ed è il presidente più anziano in carica nella storia degli Stati Uniti – “l’unica cosa che posso dire a chi si preoccupa è ‘guardatemi'”.

