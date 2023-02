Dodici punti per porre fine ai combattimenti iniziati un anno fa e aprire dei colloqui di pace tra Kiev e Mosca

La Cina, solida alleato della Russia, ha fatto appello a un cessate il fuoco tra Kiev e Mosca e l’apertura di colloqui di pace pubblicando una proposta in 12 punti per porre fine ai combattimenti iniziati un anno fa e rafforzare la propria posizione di rivendicata neutralità nel conflitto. Infatti, pur ribadendo la propria posizione neutrale, Pechino ha anche affermato di avere una relazione “senza limiti” con Mosca, rifiutandosi di criticare la sua invasione dell’Ucraina o di riferirsi ad essa come tale. Ha inoltre accusato l’Occidente di aver provocato il conflitto e di “alimentare il fuoco” fornendo all’Ucraina armi difensive. Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno anche affermato che la Cina potrebbe prepararsi a fornire alla Russia aiuti militari, circostanza che secondo Pechino manca di prove.

Il piano in 12 punti pubblicato questa mattina dal ministero degli Esteri cinese sollecita la revoca delle sanzioni occidentali imposte alla Russia e include misure per mantenere gli impianti nucleari sicuri, stabilire corridoi umanitari per i civili e garantire l’esportazione di grano dopo che le interruzioni hanno gonfiato i prezzi alimentari globali. Nel piano sono riportate principalmente posizioni cinesi di lunga data, inclusa la garanzia di “sovranità, indipendenza e integrità territoriale” di tutti i Paesi. “Dialogo e negoziazione sono l’unica via d’uscita praticabile per risolvere la crisi Ucraina”, si legge nella proposta. Non sono tuttavia stati forniti dettagli su quale forma dovrebbero assumere i colloqui, eventuali precondizioni o quali paesi dovrebbero essere coinvolti, ma “la Cina – viene ribadito – è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo in questo senso”. Nei 12 punti si invita a porre fine alla “mentalità da guerra fredda“, il termine usato da Pechino per definire l’egemonia degli Stati Uniti, l’interferenza negli affari di altri paesi e il mantenimento di alleanze come la Nato. “La sicurezza di un paese non può andare a scapito della sicurezza di altri paesi, e la sicurezza regionale non può essere garantita rafforzando o addirittura espandendo i blocchi militari”, afferma la proposta. “I legittimi interessi e le preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi dovrebbero essere presi sul serio e adeguatamente affrontati”, viene ribadito.

Der Spiegel: “Cina negozia fornitura droni kamikaze a Russia”

La Cina sta negoziando con la Russia la fornitura di droni kamikaze. Secondo quanto riporta il settimanale tedesco Der Spiegel, Pechino e Mosca stanno già negoziando l’acquisto di 100 droni, che potrebbero essere consegnati entro aprile.

Tajani: “Cina convinca Russia a più miti consigli”

“La Cina è amica della Russia, ma deve convincerla a più miti consigli, perché Mosca non riuscirà a vincere sul terreno. Qui si vedrà la capacità di leadership pacifica e stabilizzatrice della Cina”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera. Sull’invio di armi da parte dell’Italia, Tajani spiega: “Noi non siamo gli Stati Uniti. Non possiamo sottrarre altre armi alle forze armate italiane. Tutto quello che potevamo mandare lo abbiamo mandato. Per quanto riguarda gli aerei non è qualcosa all’ordine del giorno: la formazione di un pilota di un aereo da caccia richiede mesi di addestramento, altrimenti rischi di mandare a morire la gente. Devi avere armi compatibili, non puoi schierare due aerei di un tipo e due di un altro. Il Parlamento italiano ha sempre votato a favore dell’invio di armi: questo è quello che conta, anche se ci possono essere sensibilità diverse nel linguaggio. Bisogna tenere conto anche dell’opinione pubblica. Noi siamo contro la guerra ma aiutiamo l’Ucraina, non siamo in guerra con la Russia”. ‘Al centro della soluzione di pace c’è il futuro del Donbass e della Crimea. Gli americani temono che su questo si spezzi l’unità europea. Qual è la posizione italiana?’ “Liberare il Donbass e la Crimea – sottolinea Tajani – non è semplice. L’Italia vuole lavorare insieme agli altri. L’unità della coalizione è importante, non bisogna mostrare segni di cedimento. Dobbiamo trovare delle soluzioni condivise. Io ho detto da cosa bisogna iniziare: da Zaporizhzhia e dai corridoi per il grano”.

