Roma, 24 feb. (LaPresse) – “Ripeto oggi quello che ho detto un anno fa quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Un dittatore deciso a ricostruire un impero non cancellerà mai l’amore per la libertà di un popolo. La brutalità non macinerà mai la volontà dei liberi e l’Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia. Mai”. Lo ha scritto su Twitter il presidente americano, Joe Biden. “Oggi, un anno dopo l’inizio delle bombe, l’Ucraina è ancora indipendente e libera”, aggiunge.

