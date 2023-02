Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa ha aggiunto che la produzione dell'industria della difesa è aumentata di dieci volte

L’Occidente sta solo prolungando l’agonia dell’Ucraina nella speranza di indebolire la Russia, per poi consegnarla come inutile. Lo ha affermato Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, in un articolo sulla rivista National Defense, citato da Ria Novosti. Medvedev ha osservato che la “giunta nazionalista” in Ucraina non durerebbe a lungo da sola, ma è tenuta a galla grazie alle armi occidentali. “L’Occidente prolunga artificialmente la sua agonia nella speranza che in questo modo sia possibile logorare e indebolire la Russia, il suo avversario geopolitico di lunga data e più importante. Inoltre, in quanto inutile, l’usato verrà demolito. Questo è esattamente ciò che l’Occidente ha sempre fatto”, ha scritto Medvedev.

“L’industria della difesa consentirà alla Russia di respingere qualsiasi aggressione, le industrie di armi nazionali hanno ampliato la loro produzione e hanno studiato bene le armi nemiche” ha aggiunto Dmitry Medvedev. “Il nostro complesso militare-industriale è in grado di produrre tutto il necessario per respingere e reprimere qualsiasi aggressione. Per prevenire anche il minimo rischio per la sicurezza e la sovranità della Russia e dei suoi alleati”, ha scritto.

Medvedev ha sottolineato che le imprese dell’industria della difesa stanno lavorando senza intoppi, facendo fronte all’ordine di difesa dello stato, sebbene la produzione sia aumentata di dieci volte. “Ora l’industria della difesa del nostro Paese sta lavorando in modo tale che nessuna fornitura su larga scala di armi occidentali ai nostri nemici possa fornire un vantaggio sulla linea del confronto”, ha aggiunto.

