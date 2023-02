L'India ha pubblicato una sintesi di un comunicato ufficiale non approvato da tutti i Paesi, Cina e Russia hanno votato contro

Russia e Cina hanno votato contro l’espressione sulla guerra in Ucraina nel comunicato al termine del G20 finanze di Bengaluru in India, bloccando la pubblicazione del comunicato congiunto ufficiale, di cui la presidenza di turno dell’India ha rilasciato una sintesi. Lo riferisce Bloomberg, riportando che il testo ripete il linguaggio impiegato nel comunicato al termine del G20 di Bali dello scorso novembre. La presidenza indiana ha affermato che la “maggior parte dei paesi membri” condanna “fermamente la guerra”. La sintesi contiene inoltre un riferimento al “moderato miglioramento delle prospettive economiche globali” e sui rischi per l’economia “inferiori”, compresi quelli relativi all’inflazione.

