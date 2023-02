L'evento è uno dei principali appuntamenti del calendario politico francese

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha tagliato sabato il nastro inaugurale del 59° Salone dell’Agricoltura di Parigi prima di visitare la fiera e incontrare le persone coinvolte nell’agricoltura. Il Salone è un evento importante per i politici della più grande economia agricola dell’UE e Macron è sempre stato propenso a sostenere la comunità, anche se a volte è entrato in conflitto con loro per le sue posizioni anti-pesticidi. L’evento è uno dei principali appuntamenti del calendario politico francese, spesso utilizzato dai presidenti per testare la propria popolarità.

