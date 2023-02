Presenti 200 carri e 75mila spettatori. Tra i partecipanti c'era anche il primo ministro Anthony Albanese

Le strade di Sydney, in Australia, sono state prese d’assalto per l’iconica parata di carnevale Lgbtq+. Si tratta della 45a edizione del Sydney WorldPride. All’evento hanno partecipato 12.500 persone in marcia, 200 carri e 75.000 spettatori. Anche il primo ministro australiano Anthony Albanese ha preso parte all parata assieme alla ministra dell’Ambiente Tanya Plibersek.

