Il videomessaggio del presidente in occasione dell'anniversario dell'invasione russa

Un videomessaggio per parlare al suo popolo nel giorno dell’anniversario dell’inizio della guerra. E nel quale Volodymyr Zelensky ha ribadito la sua convinzione: “Non abbiamo dubbi che vinceremo“. Il presidente ucraino ha poi anche commemorato le vittime del conflitto di fronte ai soldati in piazza Sofia a Kiev con un minuto di silenzio.

