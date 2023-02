Il messaggio del presidente ucraino a un anno di distanza dall'inizio del conflitto

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha affidato a Twitter il suo pensiero a un anno di distanza dall’inizio del conflitto. Il leader di Kiev ha pubblicato un video con le immagini della guerra. “Il 24 febbraio milioni di noi hanno fatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistere e combattere. È stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E quest’anno siamo rimasti invincibili. Sappiamo che il 2023 sarà l’anno della nostra vittoria” il messaggio di Zelensky.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2023

Il presidente ucraino ha anche dichiarato di essere aperto ai colloqui con la Cina, anche se ha affermato di non aver ancora visto la proposta avanzata da Pechino per negoziare la fine della guerra. La Cina, che sta cercando di convincere Mosca e Kiev a colloqui di pace pur mantenendo le sue relazioni con la Russia, ha annunciato che nei prossimi giorni presenterà una proposta per concludere il conflitto attraverso i negoziati.

In una conferenza stampa congiunta a Kiev con il primo ministro spagnolo in visita, Pedro Sanchez, Zelensky ha detto che avrebbe fatto altri piani per incontrare i leader cinesi dopo aver visto un piano concreto da parte di Pechino su come potrebbe porre fine all’attacco della Russia all’Ucraina. L’interesse della Cina per l’Ucraina “generalmente non è negativo”, le parole di Zelensky riportate dal New York Times. “Per noi è importante che tutti i paesi siano dalla nostra parte, dalla parte della giustizia”, ha spiegato, aggiungendo che un incontro con la Cina sarebbe “nell’interesse dell’Ucraina oggi”.

“24 febbraio 2022 il giorno più lungo della nostra vita”

Il 24 febbraio del 2022, giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, è stato “il giorno più lungo delle nostre vite”. A dirlo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio diffuso nel giorno del primo anniversario dell’invasione. In un discorso con tono di sfida, Zelensky ha promesso di spingere per la vittoria nel 2023 e ha ricordato il terrore scatenato un anno fa dall’assalto russo, che ha innescato la più grande e mortale guerra in Europa dalla Seconda guerra mondiale. “Siamo sopravvissuti al primo giorno di guerra su larga scala. Non sapevamo cosa ci avrebbe riservato il domani, ma avevamo ben chiaro che per ogni domani bisognava combattere. E abbiamo combattuto”, ha detto Zelensky.

Un anno fa “non abbiamo alzato bandiera bianca e abbiamo iniziato a difendere quella blu e gialla” aggiunge il leader di Kiev. “Non abbiamo avuto paura, non abbiamo ceduto, non ci siamo arresi” le parole di Zelensky.

