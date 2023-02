Il cancelliere tedesco: "Al fianco di Kiev oggi e in futuro"

“La situazione è nelle mani di Putin. Lui può mettere fine alla guerra“. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un videomessaggio in occasione del primo anniversario del conflitto in Ucraina. “La Germania è fermamente dalla parte dell’Ucraina oggi e in futuro. Non è la nostra fornitura di armi a Kiev a prolungare la guerra. È vero il contrario. Prima il presidente Putin si renderà conto che non potrà raggiungere il suo obiettivo imperialista, tanto più grande sarà la possibilità di una rapida conclusione della guerra”, ha aggiunto Scholz.

