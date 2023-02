I leader politici affidano ai social i loro pensieri di vicinanza al Paese invaso 365 giorni fa dalle truppe di Mosca

A un anno di distanza dall’inizio del conflitto in Ucraina arrivano da tutto il mondo i messaggi di solidarietà alla popolazione ucraina. I leader politici affidano ai social i loro pensieri di vicinanza al presidente Zelensky e al Paese invaso 365 giorni fa dalle truppe di Mosca.

Von der Leyen: “Un anno di eroica resistenza, siamo con voi”

“Un anno di brutale aggressione russa. Un anno di eroica resistenza Ucraina. Un anno di solidarietà europea. Davanti a noi c’è un futuro di unità. State combattendo per la libertà, per la democrazia e per il vostro posto nell’Unione europea. Siamo con voi, per tutto il tempo necessario”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio su Twitter.

One year of brutal Russian aggression.

One year of heroic Ukrainian resistance.

One year of European solidarity.

Ahead of us is a future of unity. ⁰You are fighting for freedom, for democracy, and for your place in the European Union. We are with you, for as long as it takes. pic.twitter.com/nw01k1MFQE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023

Michel: “Cupo anniversario ma Kiev prevarrà e vivrà in pace”

Oggi è un cupo anniversario. Per l’Ucraina. Per l’Europa. E per il mondo. Per un anno la Russia ha dichiarato guerra all’Ucraina. E per un anno l’Ucraina ha reagito con coraggio. Un’Ucraina libera e indipendente è un’Europa libera e indipendente. L’Ucraina prevarrà. Prevarrete e vivrete in pace e libertà”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un videomessaggio su Twitter.

Today is a dark anniversary. For Ukraine. For Europe. And for the world. For one year, Russia has waged war against Ukraine. And for one year, Ukraine has fought back with courage. A free and independent Ukraine is a free and independent Europe. Ukraine will prevail. pic.twitter.com/IHE46qiwT4 — Charles Michel (@CharlesMichel) February 24, 2023

Metsola: “Con Kiev per tutto il tempo necessario”

“Continueremo a stare al fianco dell’Ucraina. Per tutto il tempo necessario. Per la pace. Per la libertà. Per giustizia. Gloria all’Ucraina”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, su Twitter postando un video commemorativo del conflitto ucraino.

We will continue to #StandWithUkraine. For as long as it takes. For peace. For freedom. For justice.

#SlavaUkraini 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/jLKePMb0CK — Roberta Metsola (@EP_President) February 24, 2023

Biden: “Putin fermato da coraggio Kiev e volontà tutto il mondo”

“Un anno fa, il presidente Putin pensava di conquistare rapidamente Kiev. Poi ha incontrato il coraggio dell’Ucraina e la volontà di ferro delle nazioni di tutto il mondo”. Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Joe Biden, in occasione del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. “Il presidente Putin pensava che la Nato si sarebbe frammentata e divisa. Invece la Nato è più forte e più unita che mai”, ha scritto ancora Biden in un altro tweet.

One year ago, President Putin thought he would swiftly take Kyiv. Then he met the bravery of Ukraine and the iron will of nations everywhere. — President Biden (@POTUS) February 23, 2023

Macron twitta in ucraino: “Alla vittoria e alla pace”

“Ucraine, ucraini, la Francia è con voi. Alla solidarietà, alla vittoria e alla pace”. È il tweet pubblicato dal presidente francese, Emmanuel Macron, in occasione del primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Macron l’ha pubblicato nell’ordine in ucraino, francese e inglese.

Українки, українці,

Франція разом з вами.

За солідарність, перемогу та мир. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2023

Letta: “Continueremo a difendere valori libertà e giustizia”

“La mattina di un anno fa ci siamo svegliati e l’invasore era entrato in #Ucraina portando morte e distruzione. Dal primo momento siamo stati con la resistenza del popolo ucraino. Continueremo a farlo in nome dei valori di #libertà e #giustizia. I valori della Costituzione italiana e dell’Europa”. Lo scrive su Twitter il segretario uscente del Pd, Enrico Letta.

La mattina di un anno fa ci siamo svegliati e l’invasore era entrato in #Ucraina portando morte e distruzione. Dal primo momento siamo stati con la resistenza del popolo 🇺🇦. Continueremo a farlo in nome dei valori di #libertà e #giustizia. I valori della Costituzione🇮🇹 e dell’🇪🇺. pic.twitter.com/9lTf3r7F9U — Enrico Letta (@EnricoLetta) February 24, 2023

