Le dichiarazioni alla stampa del ministro degli Esteri cinese: "Noi obiettivi, impegnati a promuovere dialogo"

Il ministero degli Esteri cinese ha annunciato un piano in 12 punti per la “risoluzione politica della crisi ucraina“, che prevede un cessate il fuoco e colloqui di pace. Parlando durante una conferenza stampa in occasione dell’anniversario dell’invasione russa, il portavoce del Ministero, Wang Wenbin, ha dichiarato che la Cina è disposta a lavorare con la comunità internazionale secondo il piano, in modo da poter contribuire alla risoluzione della crisi tra Mosca e Kiev. I meriti storici della questione ucraina sono molto complessi. La Cina ha sempre mantenuto una posizione obiettiva ed equa sulla questione e si è impegnata a promuovere il dialogo e il negoziato. Decidiamo la nostra posizione e la nostra politica sulla questione in base ai suoi meriti. Siamo sempre stati dalla parte della pace e del dialogo e dalla parte giusta della storia. La Cina è disposta a collaborare con la comunità internazionale sulla base del documento di posizione, in modo da dare il proprio contributo alla risoluzione politica della crisi ucraina.

