L'evento alla sede consolare di Roma in occasione dell'anniversario dell'inizio dell'invasione russa

All’ambasciata Ucraina è andato in scena un evento in occasione dell’inizio dell’invasione russa alla presenza degli ambasciatori dei Paesi che sostengono Kiev. “Abbiamo sentito il sostegno in diversi settori, economico, finanziario, umanitario, militare, umano, siamo grati a tutti i paesi che hanno offerto una mano e hanno appoggiato gli ucraini in questo momento difficile”, le parole dell’ambasciatore ucraino in Italia Yoroslav Melnyk. “Noi confermiamo di rimanere sempre fianco dell’Ucraina nella sua battaglia”, ha spiegato Edmondo Cirielli, Vice ministro degli Esteri italiano.

