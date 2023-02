Il filmato girato il 13 febbraio mostra una città fantasma

Le riprese con droni di Bakhmut, nell’Ucraina orientale, mostrano come la battaglia più lunga da quando è iniziata la guerra abbia trasformato la città delle miniere di sale e gesso in una città fantasma. Il filmato – girato il 13 febbraio – non riprende alcun abitante. Quelli rimasti sono nasscosti negli scantinati e nei rifugi, cercando di sopravvivere.

