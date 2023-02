Giornata dei difensori della Patria, il capo del Cremlino si congratula con i militari

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i militari per la Giornata dei difensori della patria, salutando i soldati di Mosca che combattono in Ucraina. “Stanno difendendo la nostra gente nei nostri territori storici, stanno combattendo con coraggio, eroicamente”, ha detto. Poi il nuovo avvertimento all’Occidente. “Presteremo maggiore attenzione al rafforzamento della triade nucleare. Quest’anno i primi lanciatori del sistema missilistico Sarmat, con il nuovo missile Satan 2, entrano in servizio di combattimento. Continueremo la produzione in serie dei sistemi ipersonici Kinzhal e inizieremo le massicce consegne dei missili ipersonici Zircon”, ha dichiarato il capo del Cremlino.

