La città di Mananjary devastata da piogge e forti venti

Il Ciclone Freddy si è abbattuto sul Madagascar con piogge torrenziali e forti venti. Nella città di Mananjary migliaia di abitanti sono stati costretti a lasciare la propria abitazione. Finora sono sette le persone rimaste uccise per la furia del ciclone. In tutto, finora, sono oltre 68.500 gli sfollati in tutto il Paese, mentre quasi 5000 case sono rimaste danneggiate. Freddy, che sta riprendendo vigore, dovrebbe abbattersi nei prossimi giorni sulle coste del Mozambico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata