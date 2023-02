Nell'operazione di Nablus contro miliziani uccisi 11 palestinesi

Un’azione che ricorda la serie tv israeliana ‘Fauda’, incentrata sulle operazioni sotto copertura di una squadra antiterrorrismo dello stato ebraico, quella attuata mercoledì dalle forze di sicurezza di Gerusalemme a Nablus in Cisgiordania. Agenti della squadra di elite della polizia di frontiera, travestiti da arabi con abiti tradizionali, sono entrati nella città vecchia, nascondendo le armi dentro dei tappeti, per poi entrare in azione per arrestare tre miliziani palestinesi, nascosti in un edificio, con l’ausilio dei soldati arrivati poco dopo. Negli scontri a fuoco scoppiati 11 palestinesi, tra cui 6 esponenti dei gruppi armati, sono stati uccisi. Oltre un centinaio i feriti.

